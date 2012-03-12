В Свердловской области сформирован химический парк, в который вошли 7 предприятий отрасли
12 марта 2012, 15:08ОбществоОльга
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В Свердловской области сформирован химический парк, в который вошли 7 предприятий отрасли. Об этом сегодня на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-Урал» сообщил областной министр промышленности и науки Александр Петров.
Резидентами парка стали предприятия специализирующиеся на выпускелакокрасочных изделий и смол. Кроме того, в рамках работы парка будутсозданы биологические очистные сооружения, благодаря которым стоки ивыбросы промышленных предприятий, находящихся на территории НижнегоТагила, станут безопасными для окружающей среды отметил Петров.
Проектсоздания химического парка на территории Свердловской области былпрезентован на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2010 году.
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