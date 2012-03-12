В Свердловской области сформирован химический парк, в который вошли 7 предприятий отрасли

Резидентами парка стали предприятия специализирующиеся на выпускелакокрасочных изделий и смол. Кроме того, в рамках работы парка будутсозданы биологические очистные сооружения, благодаря которым стоки ивыбросы промышленных предприятий, находящихся на территории НижнегоТагила, станут безопасными для окружающей среды отметил Петров.