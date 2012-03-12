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В Свердловской области сформирован химический парк, в который вошли 7 предприятий отрасли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области сформирован химический парк, в который вошли 7 предприятий отрасли

12 марта 2012, 15:08ОбществоОльга
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