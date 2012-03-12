Закон о дистанционном образовании вступает в силу в России

Закон расширяет возможности электронного обучения граждан, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Согласно документу, под электронным обучением понимается реализацияобразовательных программ частично или в полном объеме с использованиеминформационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в томчисле интернета. При этом вузы и техникумы смогут применять такую формуобучения во всех реализуемых ими образовательных программах.

Вместе с тем закон содержит требование, согласно которому использующиеэлектронное обучение учебные заведения должны сформировать«информационную образовательную среду, обеспечивающую учащимся освоениеобразовательной программы вне зависимости от их местонахождения».

Документ принят Государственной думой 14 февраля и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2012 года.