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Жильцы дома на Вагонке называют создание ТСЖ в своем доме «рейдерским захватом»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы дома на Вагонке называют создание ТСЖ в своем доме «рейдерским захватом»

12 марта 2012, 11:42ОбществоОльга
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