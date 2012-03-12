Жильцы дома на Вагонке называют создание ТСЖ в своем доме «рейдерским захватом»

В октябре 2010 года одна из жильцов указанного дома, 73-летняяпенсионерка Нина Кравченко, организовала ТСЖ. За неделю активнаяпенсионерка подала документы в налоговую и открыла расчетный счет вбанке, но своих соседей уведомить «забыла». Ни собрания, ни сбораподписей не проводилось, рассказала одна из жительниц дома.

Многие жильцы узнали о ТСЖ через месяц после его создания. Тем временем председательтоварищества Нина Кравченко заключила договоры с рядом организаций: ООО«РИП», которое присылает платежки жильцам, ООО «Ремстрой». Но за год небыло выбрано правление ТСЖ, не прошло ни одного собрания, непредоставлено ни одного отчета о деятельности. Товарищество существовалотолько в документах.

Тогда жильцы приняли решение перейти в новую управляющую компанию «Жилсервис». Провели собрание, проголосовали. За переход высказались 58%жильцов, рассказала жительница дома. Новая компания сразу провеладолгожданный ремонт дома. Казалось бы, жильцы могли только радоваться.

Но ТСЖ не прекратило свое существование, и в квартиры дома № 18 поВагоностроителей стали приходить по две квитанции – от ООО «РИП» и«Жилсервиса». Тогда жильцы через суд решили добиться ликвидации ТСЖ.

Суд признал недействительным решение о создании ТСЖ, которое Кравченкопредоставила в налоговую осенью 2010 года. Но в исключении ТСЖ изреестра юридических лиц судом было отказано, так как ликвидация должнапроходить законным путем рассказала юрист ООО УК «Жилсервис» НатальяОтливан.

Ликвидация «по закону» - достаточно долгий и сложный процесс, к тому жеон требует денежных затрат. Жильцов сложности не останавливают: на общемсобрании они приняли решение о ликвидации товарищества. Но НинаКравченко продолжает настаивать на законности деятельности ТСЖ.

Из 80 квартир ей продолжают платить 10-12. По словам жильцов дома, вэтих квартирах живут ветераны и инвалиды, председатель смогла их убедитьв том, что платить по квитанциям УК «Жилсервис» они не должны. Около50 квартир исправно платят новой управляющей компании, а 20 коммунальныеуслуги вообще не оплачивают – жильцы выжидают, чем разрешитсяконфликт.

Из-за того, что по платежкам от ООО «РИП» у жильцов копятся долги, 5месяцев льготники, проживающие в доме, не получали компенсации льгот.Для их оформления необходимо отсутствие долгов, в том числе и закомуслуги.

Также проблемы могут возникнуть у жильцов тех 10 квартир, которыепродолжают платить ТСЖ, которое существует, но не вполне законно,отметила юрист Наталья Отливан.

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