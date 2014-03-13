Dacia создаст бюджетную модель на базе нового Twingo
13 марта 2014, 04:57ОбществоРОман БОТов
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Компания Dacia выпустит компактную бюджетную модель, которая будет построена на базе хэтчбека Renault Twingo нового поколения. Об этом сообщает издание Auto Bild со ссылкой на собственный источник.
Новинка получит заднеприводную платформу, которую компания Renault разработала совместно с немецким концерном Daimler. Предположительно, в моторную гамму войдет трехцилиндровый бензиновый 0,9-литровый турбомотор мощностью 90 лошадиных сил и 70-сильный дизель объемом один литр.
Стоимость компакт-кара будет начинаться от пяти тысяч евро. При этом в базовое оснащение новинки войдут фронтальные подушки безопасности, ABS и система стабилизации. «Бюджетник» будет конкурировать, в том числе, с Suzuki Celerio, который придет на замену компактам Alto и Splash, а также с новым хэтчбеком марки Datsun.
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