Dacia создаст бюджетную модель на базе нового Twingo

Стоимость компакт-кара будет начинаться от пяти тысяч евро. При этом в базовое оснащение новинки войдут фронтальные подушки безопасности, ABS и система стабилизации. «Бюджетник» будет конкурировать, в том числе, с Suzuki Celerio, который придет на замену компактам Alto и Splash, а также с новым хэтчбеком марки Datsun.