Дилеры попросили Lexus сделать минивэн

В качестве основной причины в пользу выпуска минивэна была названа теснота на задних сиденьях флагманского седана Lexus LS. Дилеры отметили, что для их высокопоставленных клиентов автомобиль должен выполнять функции мобильного офиса, а также места, где они могли бы, например, переодеться или вздремнуть.

«Если я еду на обед с четырьмя людьми, то я не могу поехать на LS с водителем, – заявил один из дилеров, отметив, что для таких поездок предпочтет минивэн Toyota Alphard. – Там (в Alphard – примечание «Мотора») я могу переодеться и поехать на свадьбу или похороны в тот же день».

Тем не менее, по словам дилеров, от предложения создать минивэн в Lexus отказались.