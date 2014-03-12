Команда G-Drive Racing стала лауреатом автоспортивной премии

Гоночная команда G-Drive Racing, выступающая при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», стала лауреатом ежегодной премии Российской Автомобильной Федерации в номинации «Событие». Наградой отмечены выдающиеся успехи G-Drive Racing в 2013 году: впервые в истории Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC российская команда завоевала «бронзу». G-Drive Racing выиграла четыре многочасовых гонки из восьми, и поднялась на третье место по итогам всех этапов чемпионата. В сезоне 2014 года G-Drive Racing примет участие сразу в двух крупных событиях: Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и гонках Blancpain Sprint Series.

«Автоспортивный проект «Газпром нефти» появился чуть больше двух лет назад и сразу составил серьезную конкуренцию соперникам в гонках на выносливость. В минувшем году G-Drive Racing добилась еще более высоких результатов и полученная премия – абсолютно заслуженная. Название номинации ─ «Событие» совпадает и с нашей оценкой развития проекта. Экипаж выступает при поддержке бренда топлива нового поколения G-Drive, который хорошо знаком автолюбителям и ассоциируется с энергией, драйвом, спортом, здоровым образом жизни. Уверен, что новый сезон российской команды будет отмечен новыми достижениями, и станет настоящим праздником для болельщиков», ─ отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» и руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.

Справка

Автоспортивный проект G-Drive Racing «Газпром нефти» направлен на поддержку автоспорта и российских спортсменов, участвующих в известных мировых гоночных сериях. В рамках проекта «Газпром нефть» поддерживает команду G-Drive Racing, выступающую в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA World Endurance Championship) в классе LMP2.

G-Drive - топливо нового поколения, реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». G-Drive содержит активный комплекс присадок, которые повышают эффективность работы двигателя, увеличивая мощность и разгонную динамику автомобиля. Среди основных преимуществ премиального топлива компании «Газпром нефть» – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.