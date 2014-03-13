Компания Lamborghini отказалась от гибридных суперкаров

«У подобного автомобиля будут слишком тяжелые батареи, что отрицательно скажется на его динамических характеристиках. В противном случае, если аккумуляторы окажутся легкими, то стоимость такой машины будет запредельной», – пояснил Винкельман.

По мнению топ-менеджера, гибридные суперкары «МакЛарена», «Феррари» и «Порше» созданы в большей степени для того, чтобы продемонстрировать потенциальные возможности этих производителей, однако Lamborghini не собирается следовать подобной политике.

Винкельман полагает, что Lamborghini должна сконцентрироваться на технологиях, которые позволят сделать будущие модели максимально легкими. В качестве примера он вспомнил сверхлегкий экспериментальный суперкар Sesto Elemento, показанный на Парижском автосалоне в 2010 году.

Благодаря обширному использованию карбона масса концепт-кара составляет всего 999 килограммов. Он оснащен двигателем V10 мощностью 570 лошадиных сил. Таким образом, соотношение мощности к массе составляет 1,75 килограмма на одну лошадиную силу. Sesto Elemento способен набирать первую «сотню» за 2,5 секунды.