На Уралхимпласте подписали новый коллективный договор: качественно улучшились социальные гарантии работников

В новый документ, регламентирующий отношения работников и работодателя, внесены ряд пунктов, серьезно усиливающих социальные гарантии уралхимпластовцев.

Так, в новой редакции расширен перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. Увеличены суммы на выплаты дополнительных вознаграждений за нерабочие праздничные дни и при выходе на пенсию. Установлена компенсация за санаторно-курортное лечение работников предприятия в лечебно-оздоровительных учреждениях, из средств работодателя.

При этом традиционно компания берет на себя расходы на детское оздоровление – путевки в оздоровительные лагеря родителям обходятся бесплатно на протяжении многих лет. На Уралхимпласте сохраняются компенсации на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, «подъемные», выдаваемые заводчанам, получившим дипломы учебных заведений и вернувшимся на предприятие после службы в армии.

Относительно средств, предусмотренных для оказания материальной помощи неработающим пенсионерам, состоящим на учете в Совете ветеранов предприятия, в новом коллективном договоре предусмотрено увеличение в случае выполнения показателей чистой прибыли по итогам 1 полугодия текущего года.

Отрадно, что в новом коллективном договоре пункты, касающихся трудовых отношений и социальных гарантий работников компании, сохранены в полном объеме. Кроме того, на этапе согласований администрацией были приняты практически все предложения профкома и в результате колдоговор «потяжелел в нашу пользу отметила председатель первичной профсоюзной организации Уралхимпласта Александра Фарбштейн.

Напомним, коллективный договор на Уралхимпласте принимается на три года. При этом промежуточный контроль выполнения мероприятий осуществляется в каждом полугодии.