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На Уралхимпласте подписали новый коллективный договор: качественно улучшились социальные гарантии работников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Уралхимпласте подписали новый коллективный договор: качественно улучшились социальные гарантии работников

12 марта 2014, 14:10ОбществоCorey
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