На Вагонке вместе со снегом с крыши «сошли» кирпичи. Жители Нижнего Тагила в шоке (ФОТО)

Вчера, 11 марта, утром, выходя из своего подъезда на работу, на земле, помимо обрушившегося снега и сосулек с крыши, я обнаружил «общедомовое имущество» в виде груды кирпичей от вентиляционной трубы. Видимо, весной с крыш сходит не только снег, но и кое-что другое. Прямо напротив находится ООО «УК ЖКУ», куда мы, жильцы дома, обращались по поводу уборки снега с крыши. Результатов мы не увидели, но дождались сюрприза.