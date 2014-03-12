На Вагонке вместе со снегом с крыши «сошли» кирпичи. Жители Нижнего Тагила в шоке (ФОТО)
Что ни день – в Нижнем Тагиле происходят «удивительные» инциденты в сфере ЖКХ. Повторимся, на сегодняшний день именно жилищно-коммунальное хозяйство является самой слабой, самой неразвитой частью нашего города.
Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Вячеслав, рассказавший следующее:
Вчера, 11 марта, утром, выходя из своего подъезда на работу, на земле, помимо обрушившегося снега и сосулек с крыши, я обнаружил «общедомовое имущество» в виде груды кирпичей от вентиляционной трубы. Видимо, весной с крыш сходит не только снег, но и кое-что другое. Прямо напротив находится ООО «УК ЖКУ», куда мы, жильцы дома, обращались по поводу уборки снега с крыши. Результатов мы не увидели, но дождались сюрприза.
Признаться, масштаба случившегося в редакции и представить не могли до того момента, как пользователь прислал фото. Без лишних слов представляем вам фотографии. Добавим, что еще вчера вокруг груды управляющая компания установила ограждение. TagilCity.ru будет следить за развитием этой ситуации.
Фотографии предоставил Вячеслав
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