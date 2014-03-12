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На Вагонке вместе со снегом с крыши «сошли» кирпичи. Жители Нижнего Тагила в шоке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке вместе со снегом с крыши «сошли» кирпичи. Жители Нижнего Тагила в шоке (ФОТО)

12 марта 2014, 11:20Общество
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