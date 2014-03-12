Роспотребнадзор Нижнего Тагила отчитался о работе с обращениями: жалоб на сферу ЖКХ больше всего

Санитарно-экологическое законодательство

Судя по обращениям, 61,4% из них - о несоблюдении гигиенических требований к условиям проживания, обращению с отходами производства и потребления, качеству питьевой воды и водоснабжении. Как и предполагалось, это самые наболевшие проблемы для тагильчан, требующие основательных решений в ближайшем будущем.

Кстати, жильцы дома №69, у которых посреди двора расположились груды мусора, также в 2013 году обращались в Роспотребнадзор, где их заверили, что такие решения [о переносе контейнерных площадок] должны принимать сами жильцы на общедомовом собрании.

19,9% нарушений связаны с проблемами качества продуктов и организации питания, торговли. И это неудивительно, ведь просроченный товар есть в каждом магазине. Не так давно, тагильчане назвали магазин, где они чаще всего встречают просроченный товар.

5,7% пожаловались на организацию воспитания и обучения детей. 1,8% - на условия труда и 1,7% на атмосферный воздух. Удивительно, что жалоб на грязный воздух поступает так мало, видимо тагильчане привыкли к «знакомому» запаха нафатлина. Такие прецеденты знакомы TagilCity.ru: новость о том, что тагильчане еще 27 января испытали ощутимые проблемы с качеством воздуха на себе, заинтересовала и природоохранную прокуратуру.

Законодательство в сфере защиты прав потребителей

55,6% - нарушения правил продаж в розничной торговле, причем 35,8% из них – нарушение правил продажи непродовольственных товаров, а 19,7% - продовольственных.

20,6% - нарушения оказания услуг в сфере ЖКХ. 5% - деятельность на финансовом рынке. 4,7% - услуги связи, 3,6% - медицинские услуги. По 2% - услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и услуги бытового обслуживания населения, 1,7% - транспортных услуг , 1,4% - туристических услуг.

Интересно, что в 175 случаях обращений факты нарушения законодательства действительно подтвердились. А по 392-м обращениям даны разъяснения в пределах установленной компетенции.

По результатам рассмотрения обращений граждан было наложено 117 штрафов, 148 протоколов об административном правонарушении передано для рассмотрения в суд. Кроме того, в адрес ЮЛ направлено 4 представления главного государственного санитарного врача об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 4 предложения в органы местного самоуправления, 1 предложение в органы сертификации, 4 предложения в организации и 7 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий.

В соответствии с законодательством 174 обращения в течение семи дней были направлены в различные органы по подведомственности для решения вопросов по существу в пределах их компетенции.