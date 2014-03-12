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Роспотребнадзор Нижнего Тагила отчитался о работе с обращениями: жалоб на сферу ЖКХ больше всего
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор Нижнего Тагила отчитался о работе с обращениями: жалоб на сферу ЖКХ больше всего

12 марта 2014, 15:15Общество
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