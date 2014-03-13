Seat подготовил для `Леона` спортивный обвес

Пакет включает в себя новый передний и задний бампер, спойлер на верхней кромке пятой двери, «юбки», 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, доступные в черном и серебристом цветах, а также пару крупных патрубков выхлопной системы. При этом последние не входят в стоимость нового заднего бампера: их необходимо заказывать отдельно.

Хэтчбек Seat Leon нового поколения был представлен в середине 2012 года. В феврале 2013 года дебютировала трехдверная модификация SC, а в июле того же года дебютировал универсал. В начале 2014-го испанская компания представила «заряженную» модификацию Cupra, которая получила 280-сильный мотор и стала самой быстрой переднеприводной моделью на Нюрбургринге.