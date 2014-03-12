Сергей Носов примет участие в открытии здания администрации в Чащино

Как известно, главной функцией территориальной администрации является осуществление полномочий по решению «местных» вопросов на подведомственной территории и обеспечение необходимых условий для ее жизнеобеспечения и социально-экономического развития. Несомненно, появление нового здания - это важный шаг в формировании так называемого имиджа сельской территории.

Глава поселка – Самойлов Георгий Николаевич уже давно занимается важными вопросами. Так, еще в ноябре 2013 года с подачи сельского управленца и, конечно же, жителей, Сергей Носов уделил внимание вопросу технической инвентаризации дорог. И на эти мероприятия были выделены средства. Таким образом, системный подход Администрации Нижнего Тагила сыграл на руку некогда присоединенным территориям.