Сергей Носов примет участие в открытии здания администрации в Чащино
В пятницу, 14 марта, в поселке Чащино состоится торжественное открытие здания чащинской территориальной администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Как известно, главной функцией территориальной администрации является осуществление полномочий по решению «местных» вопросов на подведомственной территории и обеспечение необходимых условий для ее жизнеобеспечения и социально-экономического развития. Несомненно, появление нового здания - это важный шаг в формировании так называемого имиджа сельской территории.
Глава поселка – Самойлов Георгий Николаевич уже давно занимается важными вопросами. Так, еще в ноябре 2013 года с подачи сельского управленца и, конечно же, жителей, Сергей Носов уделил внимание вопросу технической инвентаризации дорог. И на эти мероприятия были выделены средства. Таким образом, системный подход Администрации Нижнего Тагила сыграл на руку некогда присоединенным территориям.
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