Тагильчан приглашают на проводы Русской зимы в поселке Висим. Программа мероприятия
12 марта 2014, 12:25Общество
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В ближайшее воскресенье, 16 марта, в поселке Висим состоится интереснейшее и увлекательное мероприятие – проводы Русской зимы. Всё действо будет происходить на ипподроме.
Праздник обещает быть красочным и веселым, ведь это настоящая русская традиция, к которой неравнодушны ни взрослые, ни дети. Как и полагается, будут забавные конкурсы – силовые, русский перепляс, частушки, «Царь-гора» и другие. Кроме того, присутствующих будут развлекать на аттракционах, катанием на ослике, ламе, олене и беспроигрышной лотереей.
Гостей ждет и вкусный стол: все желающие смогут купить пирожки, шашлык, сладкую вату и горячие напитки.
В 13:00 стартует Открытие бегового сезона. А в завершении праздника будет проведен аукцион с розыгрышем приза, который пока держат в секрете. Для деток будет работать специальная площадка.
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