Тагильчан приглашают на проводы Русской зимы в поселке Висим. Программа мероприятия

Праздник обещает быть красочным и веселым, ведь это настоящая русская традиция, к которой неравнодушны ни взрослые, ни дети. Как и полагается, будут забавные конкурсы – силовые, русский перепляс, частушки, «Царь-гора» и другие. Кроме того, присутствующих будут развлекать на аттракционах, катанием на ослике, ламе, олене и беспроигрышной лотереей.