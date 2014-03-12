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Тагильчан приглашают на проводы Русской зимы в поселке Висим. Программа мероприятия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчан приглашают на проводы Русской зимы в поселке Висим. Программа мероприятия

12 марта 2014, 12:25Общество
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