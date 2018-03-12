150 домов исключены из программы капитального ремонта в Екатеринбурге

В Свердловской области началось активное исключение аварийных домов из программы капремонта. Так, в Екатеринбурге из списка исключили уже 150 домов.

Комиссия при министерстве ЖКХ Свердловской области начала исключать аварийные дома из программы капремонта. В Екатеринбурге из перечня убрали уже 150 домов, также началось исключение домов в Тавде и Серове.





В свердловском министерстве ЖКХ это связывают с тем, что фонд капремонта часто вносил в программу дома с износом более 70%, не подлежащие восстановлению. Чтобы исправить это, в министерстве создали комиссию, которая будет исключать дома из списка капремонта без согласия муниципалитетов.





После исключения домов из региональной программы жильцам придется за свой счет поддерживать состояние зданий. Кроме того, будут ужесточены меры по работе с должниками: тем, у кого долг по капремонту, придется выплачивать не только его полную сумму, но и штраф, пишет «УралБизнесКонсалтинг».