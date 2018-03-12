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Новости Нижнего Тагила

Более 70 тагильчан подали анкеты на участие в Премии «Человек года-2018»

12 марта 2018, 21:55Добавить новость
город,Нижний Тагил,Человек года,премия,анкета,номинанты,участие
Более 70 самых достойных жителей Нижнего Тагила уже подали заявки на участие в Премии «Человек года-2018». Прием анкет завершен! Если Вы - тот, кто достоин стать человеком года, но не успели заявить о себе, напишите нам об этом: обещаем, что найдем для Вас место в номинации!

Редакция TagilCity.ru уже приняла более 70 анкет от претендентов на участие в пятой ежегодной премии «Человек года». Но ведь интересных людей в Нижнем Тагиле намного больше, не так ли? Это и самые успешные предприниматели, и общественники, и выдающиеся специалисты своего дела, и многие-многие другие.

Из-за большой активности претендующих на звание «Человек года-2018» мы продлили прием анкет, но 12 марта он официально завершился. Если Вы знаете, что достойны называться человеком года, но не успели рассказать о своих достижениях - это не повод огорчаться!

 

Для самых активных и самых успешных тагильчан еще работает электронная почта premia@tagilcity.ru. Торопитесь рассказать в письме о себе, и оргкомитет забронирует для Вас место в номинации. Тагильчане должны узнать о самых достойных людях города!

Прочитать полезную информацию о премии «Человек года-2018» и скачать анкету претендента можно здесь.

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