Болезнь стала причиной смерти 18-летнего хоккеиста в тагильской кальянной

Вскрытие показало, что 18-летний тагильчанин Александр Зайцев, который был избит в кальянной на Вагонке, скончался в результате болезни.

Напомним, тело 18-летнего хоккеиста Александра Зайцева было найдено в одной из кальянных на Вагонке в ночь на 9 марта. Сейчас по факту происшествия продолжается проверка, однако уголовное дело не возбуждено.





Результаты вскрытия, по словам следователей, показали, что молодой человек погиб из-за болезни. В связи с этим дело не возбуждалось, а предполагаемые виновники трагедии не объявлены в розыск.





Из-за того, что смерть тагильчанина не носит криминальный характер, материалы по делу направлены в полицию. Там будет установлено, насколько тяжелый вред был нанесен погибшему в результате драки, пишет АН «Между строк».