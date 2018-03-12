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Новости Нижнего Тагила

Болезнь стала причиной смерти 18-летнего хоккеиста в тагильской кальянной

12 марта 2018, 15:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,проверка,происшествие,смерть,болезнь,кальянная,Дзержинский район
Вскрытие показало, что 18-летний тагильчанин Александр Зайцев, который был избит в кальянной на Вагонке, скончался в результате болезни.

Напомним, тело 18-летнего хоккеиста Александра Зайцева было найдено в одной из кальянных на Вагонке в ночь на 9 марта. Сейчас по факту происшествия продолжается проверка, однако уголовное дело не возбуждено.

Результаты вскрытия, по словам следователей, показали, что молодой человек погиб из-за болезни. В связи с этим дело не возбуждалось, а предполагаемые виновники трагедии не объявлены в розыск.

Из-за того, что смерть тагильчанина не носит криминальный характер, материалы по делу направлены в полицию. Там будет установлено, насколько тяжелый вред был нанесен погибшему в результате драки, пишет АН «Между строк».

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