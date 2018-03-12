Два девятиклассника из Екатеринбурга помогли спасателям при тушении пожара

Когда в здании разгорался огонь и повалил дым, мимо проходили школьники – ученики 9-го класса школы №59. Ребята, увидев пожар, не растерялись и поспешили на помощь людям, которые могли быть в опасности.

Пожарные тем временем уже занимались эвакуацией людей – они вывели из горящего жилого помещения бабушку с дедушкой. Школьники стали помогать хозяевам: они принесли тёплую одежду, а также проводили пожилых погорельцев до скорой помощи. Ребята рассказали, что сначала дедушка не хотел покидать подъезд, поэтому один из ребят остался с пожилым мужчиной. Затем школьники помогли вынести мебель и иные вещи.