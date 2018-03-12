-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -6
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Два девятиклассника из Екатеринбурга помогли спасателям при тушении пожара

12 марта 2018, 08:30Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,МЧС,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область,школа,школьники
Двое школьников из Екатеринбурга – Виталий Иванов и Олег Заболотников – будут награждены за помощь спасателям при тушении пожара. ЧП произошло по адресу Павлодарская, 21 в двухэтажном доме.

Когда в здании разгорался огонь и повалил дым, мимо проходили школьники – ученики 9-го класса школы №59. Ребята, увидев пожар, не растерялись и поспешили на помощь людям, которые могли быть в опасности.

Пожарные тем временем уже занимались эвакуацией людей – они вывели из горящего жилого помещения бабушку с дедушкой. Школьники стали помогать хозяевам: они принесли тёплую одежду, а также проводили пожилых погорельцев до скорой помощи. Ребята рассказали, что сначала дедушка не хотел покидать подъезд, поэтому один из ребят остался с пожилым мужчиной. Затем школьники помогли вынести мебель и иные вещи.

По решению руководства ГУ МЧС РФ по Свердловской области ребята будут поощрены за помощь в экстренной ситуации, передает издание «Вечерний Екатеринбург».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Двухлетняя девочка пострадала в пожаре в коллективном саду Екатеринбурга (ФОТО)
20 февраля, 23:40
0 1
20 екатеринбуржцев эвакуированы из-за возгорания кабеля в подъезде жилого дома (ФОТО)
13 февраля, 09:00
0 0
Дом Александра Новикова сгорел в посёлке «Бухта Квинс» в Екатеринбурге (ВИДЕО)
7 февраля, 09:30
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 211
Подписаться на новости