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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы вышли на митинг-концерт в защиту ДК «Химмаш» (ФОТО)

12 марта 2018, 07:30Добавить новость
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В минувшее воскресенье, 11 марта, в столице Урала несколько сотен человек приняли участие в митинге-концерте в защиту ДК «Химмаш», которому, по мнению обеспокоенных жителей, грозит снос.

Согласно информации, полученной жителями, на месте ДК запланирована постройка жилого комплекса. Представители мэрии Екатеринбурга сделали официальное заявление о том, что полностью поддерживают жителей города, в частности их запланированную акцию протеста.

В департаменте архитектуры администрации мегаполиса сообщили, что собственник объекта имеет план, согласно которому идёт речь о реконструкции ДК с достройкой дополнительных помещений под торговые и офисные цели. Решения о том, что здание 1965 года постройки будет снесено, нет, уверяют в мэрии.

 

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Фото: «E1.ru»


Во дворце культуры «Химмаш» в настоящее время действуют детские кружки, секции, а также торговые и офисные точки, передаёт «Вечерний Екатеринбург».

 
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