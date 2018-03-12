Екатеринбуржцы вышли на митинг-концерт в защиту ДК «Химмаш» (ФОТО)

Согласно информации, полученной жителями, на месте ДК запланирована постройка жилого комплекса. Представители мэрии Екатеринбурга сделали официальное заявление о том, что полностью поддерживают жителей города, в частности их запланированную акцию протеста.

В департаменте архитектуры администрации мегаполиса сообщили, что собственник объекта имеет план, согласно которому идёт речь о реконструкции ДК с достройкой дополнительных помещений под торговые и офисные цели. Решения о том, что здание 1965 года постройки будет снесено, нет, уверяют в мэрии.