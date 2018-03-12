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Новости Нижнего Тагила

Многодетные семьи Свердловской области получат 164 тыс. руб. вместо участков земли

12 марта 2018, 20:40Добавить новость
дети,закон,политика,Путин,Россия,Свердловская область,строительство
Заксобрание Свердловской области приступило к рассмотрению законопроекта о выплате 164 661 руб. многодетным семьям вместо запланированного бесплатного получения ими участков земли.

В проекте закона сказано, что, согласно указу президента РФ, в срок до 1апреля 2019 года должны быть наделены участками земли под строительство своего жилья  все многодетные семьи (в которых трое и более детей), поставленные на учет до 1апреля 2016 года.

Стоит отметить, что на начало октября 2017 года в этой очереди находилось более 13 тысяч многодетных семей, из них в столице Урала — около 6 тысяч семей.

Определены территории, участки на которых предположительно должны были получить многодетные семьи — Красноуфимск и пос. Бобровский (Сысертский ГО). По данным минстроя Свердловской области, выделение одного участка в сумме с подведением к нему всех нужных коммунальных сетей на данной территории обходятся региональному бюджету в 1,7 млн рублей.

 

По мнению авторов законопроекта, сэкономить средства областной казны позволит замена выделения земли выплатой субсидии, которая, по ориентировочным данным, составит 164 661 рубль. От получения земельного участка в случае выплаты денег многодетным родителям необходимо будет отказаться, сообщает Ura.ru.

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