Многодетные семьи Свердловской области получат 164 тыс. руб. вместо участков земли

В проекте закона сказано, что, согласно указу президента РФ, в срок до 1апреля 2019 года должны быть наделены участками земли под строительство своего жилья все многодетные семьи (в которых трое и более детей), поставленные на учет до 1апреля 2016 года.

Стоит отметить, что на начало октября 2017 года в этой очереди находилось более 13 тысяч многодетных семей, из них в столице Урала — около 6 тысяч семей.

Определены территории, участки на которых предположительно должны были получить многодетные семьи — Красноуфимск и пос. Бобровский (Сысертский ГО). По данным минстроя Свердловской области, выделение одного участка в сумме с подведением к нему всех нужных коммунальных сетей на данной территории обходятся региональному бюджету в 1,7 млн рублей.

По мнению авторов законопроекта, сэкономить средства областной казны позволит замена выделения земли выплатой субсидии, которая, по ориентировочным данным, составит 164 661 рубль. От получения земельного участка в случае выплаты денег многодетным родителям необходимо будет отказаться, сообщает Ura.ru.