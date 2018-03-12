«Одноклассники» запустили видеозвонки под управлением искусственного интеллекта

Пользователи социальной сети «Одноклассники» теперь смогут звонить друг другу при помощи искусственного интеллекта. Новая система будет анализировать пропускную способность интернета, потерю пакетов, искажения звукового сигнала и возможность установки p2p-соединений.

Полученные данные возможно будет использовать для быстрого соединения между абонентами и улучшения качества связи. Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» отмечает, что система обучаема, и с каждым новым звонком качество будет только повышаться.

Пользователи получили возможность звонить своим родным и близким с любого устройства: из веб-версии социальной сети без дополнительных программ и с помощью мобильных приложений на любых платформах. Совершить звонок можно из чата в личных сообщениях с пользователем, либо со страницы профиля друга.