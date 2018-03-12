Последние 850 000: сбор на реабилитацию идет для Миши Гулина из Нижнего Тагила (ФОТО)

На лечение маленького тагильчанина было собрано более 19 млн рублей и проведено три операции. На последнюю реабилитацию семье Гулиных из Нижнего Тагила осталось собрать 850 000 рублей. Третья операция в клинике Пэйли завершилась успешно, все это стало возможно благодаря неравнодушным соотечественникам.

20 февраля была проведена третья операция по реконструкции ножки Миши Гулина в клинике Майами. Родители ребенка рассказали, что малышу сняли фиксирующий аппарат и наложили гипс на 4 недели. После каждой операции мальчик проходит длительный и очень болезненный курс физиотерапии.

После успешно проведенной третьей операции ножка Миши сформирована, снят тяжелый аппарат. «Вот она – наша красавица!» - так подписывают фотографии Мишиной ножки родители.

Мишутка у нас молодец, приспособился к гипсу и потихонечку ходит, держась за руки. Отек немного спал с колена и бедра, поэтому по рекомендации доктора Пэйли мы сегодня были на приеме у Люка и наложили новый гипс. Морально готовилась, честно было очень тяжело и страшно, а вдруг снимут гипс и мои ожидания не оправдаются. Я смывала остатки гипса и душа пела, ножка малыша выглядит очень хорошо, разница примерно 3 см, и я счастлива, что не пропала чувствительность, он может вставать на стопу и поднимать ножку вверх, без поддерживающих приспособлений, для нас это огромное счастье, -- поделилась Юлия Гулина.

На лечение ребенка Гулины собрали и потратили более 19 млн рублей, сделали 3 операции. Теперь осталась последняя реабилитация, на которую не хватает 850 000 рублей.

Теперь осталась реабилитация. Но она под вопросом, так как не хватает средств на оплату счета. Мы все же надеемся на помощь Русфонда и ждем, когда же нашего сыночка опубликуют на сайте фонда и откроют сбор на реабилитацию, но, к нашему сожалению, остается только ждать и верить что чудо свершится. Мы в очереди на сбор в Русфонде с 11 июля 2017, трижды им отправляли все документы по списку, и все обещания. Надеялись, что нам откроют сбор в январе, помешали новогодние праздники и сбор в фонде АиФ, затем олимпиада, сейчас выборы. Первый канал не дает эфир для фонда в программе «Время», -- поделилась мама Миши Юлия Гулина.

Неравнодушные к судьбе малыша люди уже помогли и были собраны средства на все 3 операции, но без последнего этапа все будет бессмысленно. Родители мальчика очень надеются и рассчитывают на помощь.

Уже 21 марта малышу будут снимать гипс, сделаем все необходимые замеры для изготовления брейса, наложат временную лангету и 26 марта доктор Пэйли нам сделает рентген и посмотрит готовый брейс, по итогам консультации назначит курс физиотерапии. Я благодарю Господа Бога, за то, что он послал нам доктора Дрора Пэйли, единственного доктора который согласился оперировать редчайший порок ноги. А результат вы видели на протяжении всего нашего лечения, самое главное наш малыш ходит на своих ногах. Оплатить нужно до 1 апреля за реабилитацию. Средств не хватает. Нужна помощь, голова кругом уже. Мысли только об одном. Мы обращаемся ко всем кандидатам в президенты, к мэру, к губернатору – нужна помощь, -- просит мама ребенка.

Последняя финансовая поддержка от фондов была перечислена в клинику в феврале. Остается открытым вопрос – хватит ли средств Гулиным на завершающий этап после трех операций. Люди предоставили малышу шанс и он должен быть использован. Желающие помочь и узнать больше информации - могут получить ее на официальном сайте http://misha.com.ru/.