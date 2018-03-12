Пропавший в Нижнем Тагиле школьник гулял по улицам и ночевал в подъездах

12-летний Артур Ерохин сбежал из дома 6 марта . Все праздничные выходные его разыскивали дежурные наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые.

Школьника нашли 11 марта в общежитии на ул. Юности в Нижнем Тагиле, где он решил погостить у своего приятеля. Сбежавший мальчик рассказал полицейским, что все это время ночевал в подъездах в районе ГГМ и гулял в центре города.