Ветерана труда в Крыму выселяют из единственного жилья (ФОТО)
12 марта, 11:55Общество
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В Крыму 79-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья.
Светлана Ильинова, ветеран труда, проработавшая всю жизнь учителем начальных классов, почётный житель посёлка Новый Свет по решению суда должна освободить жилплощадь, на которой проживала многие годы.
Женщина прожила всю жизнь в гособщежитии на территории пансионата. В 2013 году пансионат приватизировали, а Светлане предложили переселиться, а затем остаться в общежитии.
В 2014 году Крым вошел в состав РФ и хозяин территории пансионата поменялся и подал в суд на пенсионерку. Всего судебных заседаний по этому делу прошло три. Два из них женщина выиграла, однако третий проиграла, и по решению суда она должна покинуть квартиру, сообщают «Новые Известия».
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Фото: Ежедневник «про Судак»
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