Заявка Екатеринбурга на ЭКСПО 2025 презентована в Латинской Америке (ФОТО)
12 марта, 13:15Общество
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7 марта в странах Латинской Америки была представлена заявка Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО 2025.
Сюжеты: Екатеринбург
Делегация Минпромторга РФ посетила Чили, Уругвай и Аргентину. В Уругвае, кроме презентации, также обсудили возможность создания российской промзоны на территории страны.
До конца марта презентации заявки Екатеринбурга пройдут в 150 странах, сообщает exporussia2025.
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