Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге закрыто из-за отравления девяти человек

После обращения нескольких человек с подозрением на острую кишечную инфекцию Роспотребнадзор начал проверку в кафе «Марьяж», где, предположительно, отравились горожане. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения норм санитарного законодательства, в частности, нарушение норм обработки посуды, несоблюдение гигиены сотрудниками, нарушение правил хранения готовой продукции.