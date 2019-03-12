Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге закрыто из-за отравления девяти человек
Сегодня, 10:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Кафе в Екатеринбурге закрыто решением суда из-за отравления 9 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
После обращения нескольких человек с подозрением на острую кишечную инфекцию Роспотребнадзор начал проверку в кафе «Марьяж», где, предположительно, отравились горожане. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения норм санитарного законодательства, в частности, нарушение норм обработки посуды, несоблюдение гигиены сотрудниками, нарушение правил хранения готовой продукции.
На основании результатов проверки судом Железнодорожного района Екатеринбурга принято решение о приостановке деятельности кафе на 25 суток. Помещения кафе опечатаны судебными приставами.
В настоящий момент владелец кафе обратился с ходатайством о возобновлении деятельности заведения общепита в связи с устранением нарушений, сообщает УФССП по региону.
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