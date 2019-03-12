Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Компания-банкрот в Березовском задолжала пятерым сотрудникам 400 тыс. руб. зарплаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
31749299507 365e691896 h

Компания-банкрот в Березовском задолжала пятерым сотрудникам 400 тыс. руб. зарплаты

Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах