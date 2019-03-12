Компания-банкрот в Березовском задолжала пятерым сотрудникам 400 тыс. руб. зарплаты
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Березовском ООО «Промышленная группа «Генерация» не выплатило своим сотрудникам более 400 тысяч рублей зарплаты.
Березовское предприятие задолжало пятерым сотрудникам зарплату в размере более 400 тысяч рублей. «Промышленная группа «Генерация» находится в процессе банкротства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с работниками и управляющим компании были проведены совещания, на которых обсуждалась информация о процедуре реализации имущества фирмы. В дальнейшем задолженность была погашена.
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