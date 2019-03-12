ООН выбрала Екатеринбург столицей Всемирного дня городов – 2019
Главное мероприятие Всемирного дня городов состоится в Екатеринбурге осенью 2019 года. Событие пройдет под эгидой ООН.
Ранее столицей для проведения мероприятия избирались Шанхай, Кито, Милан, Ливерпуль. В 2019 году в штаб-квартире программы ООН по населенным пунктам в Найроби было решено провести День городов в уральской столице.
Всемирный день городов отмечается 31 октября. В этот день в Екатеринбург прилетят представители городов со всего мира. В своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев отметил, что событие пройдет под лозунгом «Лучше город – лучше жизнь».
И очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, который все больше укрепляется в статусе глобального города, написал губернатор.
Глава Свердловской области отметил, что для Екатеринбурга осень станет особенно насыщенной, так как в этот же период будет проходить форум высотного и уникального строительства «100+».