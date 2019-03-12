ООН выбрала Екатеринбург столицей Всемирного дня городов – 2019

Ранее столицей для проведения мероприятия избирались Шанхай, Кито, Милан, Ливерпуль. В 2019 году в штаб-квартире программы ООН по населенным пунктам в Найроби было решено провести День городов в уральской столице.

Всемирный день городов отмечается 31 октября. В этот день в Екатеринбург прилетят представители городов со всего мира. В своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев отметил, что событие пройдет под лозунгом «Лучше город – лучше жизнь».

И очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, который все больше укрепляется в статусе глобального города, написал губернатор.