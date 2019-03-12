Школы мэров нового формата появятся в Свердловской области

Свердловские чиновники решили перенимать опыт московских коллег и планируют внедрить новый формат школ для глав муниципалитетов. Аналогичный процесс учёбы проходит для федеральных чиновников, депутатов администрацией президента и губернаторов.
Со 2 по 3 апреля состоится первый совет глав свердловских городов в новом формате. В течение 2 дней мэров будут обучать приглашённые специалисты, работающие на федеральном уровне. По заверениям областных властей, после подобного обучения управленцы станут смотреть на многие вещи по другому.
Советы глав будут организованы по принципу учебы, которая проводится для федеральных чиновников и депутатов администрацией президента, и по принципу учебы, которая проводится для губернаторов регионов,рассказал о нововведении вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько.
Ранее учёба для мэров проводилась каждый квартал. Они собирались в администрации губернатора и общались с профильными министрами, заместителями главы администрации губернатора и вице-губернаторами, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.