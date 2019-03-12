Школы мэров нового формата появятся в Свердловской области

Со 2 по 3 апреля состоится первый совет глав свердловских городов в новом формате. В течение 2 дней мэров будут обучать приглашённые специалисты, работающие на федеральном уровне. По заверениям областных властей, после подобного обучения управленцы станут смотреть на многие вещи по другому.

Советы глав будут организованы по принципу учебы, которая проводится для федеральных чиновников и депутатов администрацией президента, и по принципу учебы, которая проводится для губернаторов регионов,рассказал о нововведении вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько.