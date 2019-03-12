Светлана Радионова: Росприроднадзор ужесточит меры в отношении эконарушителей

Глава ведомства Светлана Радионова подчеркнула, что необходимо уйти от практики, когда нарушителям сначала выписываются обусловленные загрязнением окружающей среды штрафы, а затем представители ведомства ведут с ними переговоры и заключают мировые соглашения, сообщает novostivolgograda.ru.

Она отметила, что теперь правоприменительная практика ужесточится. Особенно это касается сферы оборота отходов. Радионова напомнила, что 42 статья Конституции России подразумевает право каждого россиянина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также компенсацию причиненного здоровью или имуществу ущерба.

С начала 2015 года в России обязанность по утилизации продукции была возложена на ее производителей и импортеров.