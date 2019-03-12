Светлана Радионова: Росприроднадзор ужесточит меры в отношении эконарушителей
Росприроднадзор перестанет заключать мировые соглашения с нарушителями законодательства в природоохранной сфере. Эти слова были произнесены на форуме "Национальный проект "Экология: задачи бизнеса и государства".
Глава ведомства Светлана Радионова подчеркнула, что необходимо уйти от практики, когда нарушителям сначала выписываются обусловленные загрязнением окружающей среды штрафы, а затем представители ведомства ведут с ними переговоры и заключают мировые соглашения, сообщает novostivolgograda.ru.
Она отметила, что теперь правоприменительная практика ужесточится. Особенно это касается сферы оборота отходов. Радионова напомнила, что 42 статья Конституции России подразумевает право каждого россиянина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также компенсацию причиненного здоровью или имуществу ущерба.
С начала 2015 года в России обязанность по утилизации продукции была возложена на ее производителей и импортеров.
Радионова рассказала, что в Росприроднадзоре 11 апреля пройдет расширенная коллегия, на повестке дня которой - несколько вопросов. Первый - полномочия ведомства в рамках нацпроекта «Экология». Второй - пути освобождения от лишних регуляторных барьеров. Третий - обсуждение негативного воздействия на окружающую среду и сбор платежей. По словам главы ведомства, на предстоящем мероприятии специалисты проанализируют существующие недоработки, а также те моменты, на которые следует обратить повышенное внимание государства и промышленности.