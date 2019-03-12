Виртуальная экскурсия по мосту через Тагильский пруд создана по заказу мэрии города

«Тагильский рабочий» сообщает, что в ходе обсуждения проекта было предложено сократить количество дорожных полос с четырех до двух, так как стоимость моста составляла не 3,6 млрд руб., а 5 млрд руб. В дальнейшем для вхождения в заявленный бюджет проекта было решено уменьшить ширину тротуара и изменить параметры подъездной дороги.