Виртуальная экскурсия по мосту через Тагильский пруд создана по заказу мэрии города
Сегодня, 19:22ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Екатеринбургская компания «СТК МТ Электро» по заказу «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила разработала двухминутный ролик виртуального путешествия по мосту через городской пруд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Виртуальная экскурсия по мосту через Тагильский пруд была представлена «СТК МТ Электро».
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«Тагильский рабочий» сообщает, что в ходе обсуждения проекта было предложено сократить количество дорожных полос с четырех до двух, так как стоимость моста составляла не 3,6 млрд руб., а 5 млрд руб. В дальнейшем для вхождения в заявленный бюджет проекта было решено уменьшить ширину тротуара и изменить параметры подъездной дороги.
Строительство моста пройдет в два этапа. В первую очередь будут возведены мостовой переход. Вторым шагом станет строительство развязки на Свердловском шоссе.
В настоящий момент стоимость проекта составляет около 3 млрд 800 млн рублей.
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