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Власти Тавды потратят на автомобиль в два раза больше, чем на благоустройство города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Toyota c hr 2931733 960 720

Власти Тавды потратят на автомобиль в два раза больше, чем на благоустройство города

Сегодня, 19:09ОбществоФото: pixabay.com
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