Власти Тавды потратят на автомобиль в два раза больше, чем на благоустройство города

Администрация Тавдинского ГО объявила аукцион для покупки Toyota Camry комплектации «Престиж Safety». Стоимость машины оценивается в 2 млн 250 тысяч рублей. Согласно информации о закупке, автомобиль должен быть белого цвета и 2019 года выпуска.

Из информации с официального сайта Тавдинского ГО следует, что средний заработок населения, работающего на крупных и средних предприятиях, составляет 18 тыс. рублей. На заработанные деньги прибыльных предприятий Тавды можно было купить две Toyota Camry.