Власти Тавды потратят на автомобиль в два раза больше, чем на благоустройство города
В Тавде власти планируют приобрести автомобиль стоимостью 2 млн 250 тысяч рублей. В то время как на благоустройство дворов запланировано направить 1,6 млн рублей.
Администрация Тавдинского ГО объявила аукцион для покупки Toyota Camry комплектации «Престиж Safety». Стоимость машины оценивается в 2 млн 250 тысяч рублей. Согласно информации о закупке, автомобиль должен быть белого цвета и 2019 года выпуска.
Из информации с официального сайта Тавдинского ГО следует, что средний заработок населения, работающего на крупных и средних предприятиях, составляет 18 тыс. рублей. На заработанные деньги прибыльных предприятий Тавды можно было купить две Toyota Camry.
Объем бюджета округа составляет 1 млрд 334 млн 121 тыс. рублей, дефицит более 15 млн рублей. Как пишет znak.com, на программу по формированию комфортной городской среды в 2019 году власти потратят 1,6 млн рублей, то есть на Toyota Camry потратят в два раза больше.