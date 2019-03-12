Выездные классы могут появиться в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге могут появиться выездные классы. Жители микрорайона Краснолесье обсуждают вопрос об организации автобусов для перевозки детей в школы из-за нехватки мест в учебных заведениях.
Сюжеты: Екатеринбург
При записи первоклассников в школу №181 произошел сбой на сайте. Согласно информации школа планировала набрать 10 классов по 40 человек.
Несмотря на то, что идет строительство пристроя к школе, которое завершится лишь в 2020 году, учреждение не сможет принять такое количество детей.
Родители подняли вопрос о введении автобусов, которые будут возить детей в две другие школы. Проведя опрос в соцсетях, родители выяснили, что из 100 проголосовавших 30 человек готовы пойти на то, чтобы их детей возили в школы автобусы. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева порекомендовала провести анкетирование среди оставшихся 300 человек, пишет «Новый день».
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