Выездные классы могут появиться в Екатеринбурге

При записи первоклассников в школу №181 произошел сбой на сайте. Согласно информации школа планировала набрать 10 классов по 40 человек.

Несмотря на то, что идет строительство пристроя к школе, которое завершится лишь в 2020 году, учреждение не сможет принять такое количество детей.

Родители подняли вопрос о введении автобусов, которые будут возить детей в две другие школы. Проведя опрос в соцсетях, родители выяснили, что из 100 проголосовавших 30 человек готовы пойти на то, чтобы их детей возили в школы автобусы. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева порекомендовала провести анкетирование среди оставшихся 300 человек, пишет «Новый день».