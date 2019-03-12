Жилой квартал появится на территории родника в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории родника «Семь ключей» будет построен жилой квартал.
Застройщиком выступает группа компаний «Эфес». Горожане обеспокоены тем, что строительство может нанести ущерб роднику.
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что мониторинг качества питьевой воды в роднике будет производиться регулярно. Помимо этого, застройщику будут выданы рекомендации по учету в проектной документации объектов отвода родниковой воды.
При этом администрация Екатеринбурга сообщает, что использование родника на застроенной территории не гарантирует необходимого качества воды и не исключает риск для здоровья горожан.
Ситуацию под личный контроль взял депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.
Естественно, я опасаюсь, чтобы подрядчик не погубил источник, и буду «тормошить» любых ответственных лиц, в чьих полномочиях быть настороже,написал депутат на своей странице в соцсетях.