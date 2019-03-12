Жилой квартал появится на территории родника в Екатеринбурге

Застройщиком выступает группа компаний «Эфес». Горожане обеспокоены тем, что строительство может нанести ущерб роднику.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что мониторинг качества питьевой воды в роднике будет производиться регулярно. Помимо этого, застройщику будут выданы рекомендации по учету в проектной документации объектов отвода родниковой воды.

При этом администрация Екатеринбурга сообщает, что использование родника на застроенной территории не гарантирует необходимого качества воды и не исключает риск для здоровья горожан.

Ситуацию под личный контроль взял депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.