Актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом

По словам Тома Хэнкса, они с женой почувствовали слабость и обратились в больницу, где прошли обследование на наличие коронавируса. Результаты оказались положительными.

В Австралию актер прибыл для съемок в фильме об Элвисе Пресли. Том Хэнкс играет там менеджера певца. Где заразились супруги, пока не установлено.