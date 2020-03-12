Актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом

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Актер США Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом. Сейчас семейная пара находится на лечении в австралийском городе Голд-Кост. Информацию об этом опубликовал сам актер в Instagram.
По словам Тома Хэнкса, они с женой почувствовали слабость и обратились в больницу, где прошли обследование на наличие коронавируса. Результаты оказались положительными.
В Австралию актер прибыл для съемок в фильме об Элвисе Пресли. Том Хэнкс играет там менеджера певца. Где заразились супруги, пока не установлено.
По данным на 12 марта, в мире более 125 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, летальных исходов 4,6 тысячи. Выздоровевших пациентов — 67 тысяч. В России зарегистрировано 28 случаев заражения.
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