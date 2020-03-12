ЕР и Минтруд облегчат механизм получения ТСР в России

Котякову понравилось предложение ЕР по упрощению правил получения технических средств реабилитации (ТСР) для людей с ограниченными возможностями. Подчеркивается, что инициатива принадлежит координатору партийного проекта “Единая страна - доступная среда” Михаилу Терентьеву, сообщается на сайте kursdela.biz.

Также он выступил с предложением об отмене системы, которая обязует людей с ограниченными возможностями представлять для проверки высокотехнологичные средства реабилитации. В свою очередь Котяков также поддержал данное предложение и подчеркнул, что сегодня в стране не разработана такая система, которая позволяла бы достаточно быстро заменять средства для реабилитации.

В ходе встречи стороны обсудили тему закупки ТСР. Сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества Сергей Боярский подчеркнул, что дешевые средства для реабилитации покупать не стоит. Котяков предложил произвести пересмотр гостов относительно требований к качеству средств для реабилитации.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда» Вячеслав Погудин рассказал об опыте Свердловской области в вопросах оказания поддержки инвалидам. Он подчеркнул, что в Свердловской области проживает около 300 тысяч инвалидов, из которых 17 тысяч – дети. Основу для их поддержки дают Федеральный закон «Об инвалидах», а также соответствующий областной закон, который усиливает помощь, оказываемую на федеральном уровне, а также добавляет ряд региональных мер, сообщил он. “Отдельно хочу отметить наш Областной центр реабилитации инвалидов. Это то, чем наш регион может гордиться: центр на сегодня является одним из лучших в стране по возможностям реабилитации, организации доступной среды, а также разработке методик реабилитации для их дальнейшего транслирования в города области”, - сообщил Погудин.

В свою очередь Андрей Турчак поднял вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются люди при оформлении инвалидности. В качестве примера он привел ситуацию, когда в Нальчике ребенку с ДЦП отказали в оформлении инвалидности. В Барнауле девушка с редким заболеванием добивалась этого более восьми раз, а в Ростове-на-Дону ребенка без глаза отказались признавать инвалидом. Турчак подчеркнул, что подобного в стране происходить не должно.

Турчак выступил с инициативой о пересмотре норм по назначению инвалидности. Отдельно он выделил категорию граждан с ампутированными конечностями, которые регулярно должны проходить переосвидетельствование.

Терентьев предложил сократить сроки рассмотрения заявлений, а также сделать возможной подачу документов в электронном виде.

Хинштейн подчеркнул, что перед тем, как утвердить новые нормативы для людей с ограниченными возможностями, необходимо убедиться в их детальной проработке.

Подчеркивается, что все встречи по озвученным вопросам можно проводить на площадке центра “Единой России”. Сам центр организуют после всех встреч, а во главе его встанет Терентьев. Членами центра будут профильные организации, которые смогут максимально точно оценить предлагаемые изменения и решения.

В конце совещания Турчак подчеркнул, что партия поддерживает все стремления Министерства труда, направленные на разрешение ситуации с проблемами людей с ограниченными возможностями. Он добавил, что “Единая Россия” и дальше продолжит рассматривать социальные проблемы граждан, а также привлекать к решению вопросов политиков.