Лекарство для маленькой свердловчанки за день подорожало на 12 миллионов рублей

Препарат «Золгенсма» является самым дорогим в мире. Семье необходимо было собрать 160 миллионов рублей, теперь сумма сбора увеличилась до 172 миллионов рублей.

Сейчас у родителей есть 30,1 тысячи долларов. Ввести препарат ребенку необходимо до достижения двухлетнего возраста. После введения лекарства мышечная слабость исчезнет, так как восстановится нарушенная цепочка гена. Семья поддерживает здоровье девочки катанием на лошади и массажем.