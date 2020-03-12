Лекарство для маленькой свердловчанки за день подорожало на 12 миллионов рублей
Сегодня, 11:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В «черный понедельник» лекарство от СМА, необходимое маленькой жительнице Свердловской области Лизе Краюхиной, подорожало на 12 миллионов рублей, пишет 66.ру.
Препарат «Золгенсма» является самым дорогим в мире. Семье необходимо было собрать 160 миллионов рублей, теперь сумма сбора увеличилась до 172 миллионов рублей.
Сейчас у родителей есть 30,1 тысячи долларов. Ввести препарат ребенку необходимо до достижения двухлетнего возраста. После введения лекарства мышечная слабость исчезнет, так как восстановится нарушенная цепочка гена. Семья поддерживает здоровье девочки катанием на лошади и массажем.
Родители Лизы обращались за помощью к региональным чиновникам, но им предложили оформить на ребенка инвалидность.
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