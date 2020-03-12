На Урале банк списал детское пособие со счета многодетной матери
Сегодня, 12:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области банк по исполнительному листу списал денежные средства со счета многодетной матери. Свердловчанка обратилась за помощью в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что отделение банка не убедилось в целевом назначении денег, поступавших на счет женщины, и оставило многодетную мать без средств к существованию.
В целях устранения нарушения прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в адрес банка с требованием вернуть незаконно удержанные деньги. По результатам рассмотрения представления прокуратуры деньги возвращены на счет свердловчанки.
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