На Урале прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам муниципального предприятия
Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На Урале по требованию прокуратуры муниципальное предприятие погасило долги перед работниками на сумму более 460 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Слободо-Туринского района провела проверку МУП «Ницинское ЖКХ» на соблюдение трудового законодательства. В ходе мероприятий было установлено, что работодатель задолжал восьми сотрудникам зарплату на сумму более 480 тысяч рублей.
Прокуратура провела заслушивание директора о том, какие меры принимаются по погашению задолженности. В результате ему было внесено представление с требованием устранить нарушения.
Работодатель погасил перед сотрудниками задолженность в полном объеме.
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