На Урале владелец сети магазинов «Норд» продал бизнес челябинской компании

Согласно ему, 6 марта 2020 года было принято решение объединить торговые сети под маркой «РБТ». Так, присоединение 62 магазинов «Норд» и «Сатурн», а также четырех интернет-магазинов к торговой системе «РБТ», позволит объединенной сети занять лидирующие позиции на рынке бытовой техники и электроники уральского региона.

В ближайшие два года планируется увеличить количество магазинов «РБТ» с 350 до 450. Они будут работать в большинстве регионов страны.

Сети начнут объединяться с мая 2020 года. Весь процесс займет один год.

Илья Борзенков заявил изданию, что вместе с партнерами они пока комментировать сделку не будут.