На Урале владелец сети магазинов «Норд» продал бизнес челябинской компании
Сеть магазинов электроники «Норд» перестанет существовать. Она будет объединена с челябинским RBT.RU под торговой маркой последнего, сообщает E1 со ссылкой на секретное письмо, в котором говорится о проведении сделки.
Согласно ему, 6 марта 2020 года было принято решение объединить торговые сети под маркой «РБТ». Так, присоединение 62 магазинов «Норд» и «Сатурн», а также четырех интернет-магазинов к торговой системе «РБТ», позволит объединенной сети занять лидирующие позиции на рынке бытовой техники и электроники уральского региона.
В ближайшие два года планируется увеличить количество магазинов «РБТ» с 350 до 450. Они будут работать в большинстве регионов страны.
Сети начнут объединяться с мая 2020 года. Весь процесс займет один год.
Илья Борзенков заявил изданию, что вместе с партнерами они пока комментировать сделку не будут.
Сеть магазинов «Норд» была основана в 1993 году. В 2005 году Борзенков поглотил сеть «220 Вольт». Ранее сеть занимала 25% рынка Екатеринбурга. Однако постепенно федеральные сети вытеснили региональные. Ситуация усложнилась после того, как «Эльдорадо», «Техносила» и «М.Видео» вошли в одну финансовую группу «Сафмар».