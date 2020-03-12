В Гордуме отчитались о готовности Нижнего Тагила к весенним паводкам

Всего на территории города расположено 11 гидротехнических станций, сообщает исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты населения мэрии Нижнего Тагила Елена Станиславец. Согласно паспорту экологической безопасности, подтопляемыми территориями определены деревня Баронская, посёлок Висимо-Уткинск, пойма рек Тагил и Выя.

Организации, эксплуатирующие ГТС, до 12 марта должны разработать комплексные планы по подготовке к пропуску весеннего паводка и представить их до 20 марта, а также создать необходимые запасы строительных материалов для ликвидации угрозы.

Запланировано оборудование в сельских населенных пунктах постов наблюдения за уровнем воды, монтирониг неучтенных водных преград, насыпей, плотин и пропускных труб. При наличии угрозы — оперативное предоставление информации ЕДДС для дальнейшего реагирования, сказала Елена Станиславец.