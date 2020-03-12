В Нижнем Тагиле на Вагонке вновь начались работы по благоустройству площади на Зари
Сегодня, 17:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила продолжаются работы по реконструкции площади перед торговым комплексом на улице Зари, сообщает пресс-служба мэрии. МУП «Тагилдорстрой», являющиеся подрядчиком на объекте, начало завозить строительные материалы на площадку.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конце прошлого года строители демонтировали бетонные плиты. По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, как только позволят погодные условия, работы по благоустройству продолжатся.
Напомним, перед торговым центром восстановят пешеходную зону и заасфальтируют проезд вдоль домов № 31 и № 33. Кроме того, на площади появятся новые светильники, ограждения и дорожные знаки. Для торговли продуктами подсобного хозяйства будет выделена специальная площадка.
Общая площадь реконструкции составит более шести тысяч квадратных метров, стоимость — 19 миллионов рублей.
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