В Нижнем Тагиле на Вагонке вновь начались работы по благоустройству площади на Зари

В конце прошлого года строители демонтировали бетонные плиты. По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, как только позволят погодные условия, работы по благоустройству продолжатся.

Напомним, перед торговым центром восстановят пешеходную зону и заасфальтируют проезд вдоль домов № 31 и № 33. Кроме того, на площади появятся новые светильники, ограждения и дорожные знаки. Для торговли продуктами подсобного хозяйства будет выделена специальная площадка.