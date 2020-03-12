В Нижнем Тагиле полицейские уничтожили в печи шесть килограммов наркотиков

Всего в ходе следствий было изъято порядка 11 килограммов наркотиков, из них около четырех килограммов растительных нарковеществ, примерно полтора килограмма синтетических и около двухсот граммов героина.

Осенью 2019 года была раскрыта организованная преступная группировка, четверым участникам которой дали срок от 9 до 11 лет колонии строгого режима.

В связи с этим в Нижнем Тагиле прошло мероприятие по уничтожению шести килограммов наркотиков, а также ряда других предметов, изъятых в ходе ведения следствий по незаконному обороту наркотических веществ, таких как курительные трубки, пластиковые и стеклянные емкости, банки и шприцы.