В Нижнем Тагиле полицейские уничтожили в печи шесть килограммов наркотиков
По итогам 2019 года было возбуждено более 700 уголовных дел, касающихся хранения и сбыта наркотических веществ, было задержано 35 закладчиков, закрыто 11 наркопритонов, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Всего в ходе следствий было изъято порядка 11 килограммов наркотиков, из них около четырех килограммов растительных нарковеществ, примерно полтора килограмма синтетических и около двухсот граммов героина.
Осенью 2019 года была раскрыта организованная преступная группировка, четверым участникам которой дали срок от 9 до 11 лет колонии строгого режима.
В связи с этим в Нижнем Тагиле прошло мероприятие по уничтожению шести килограммов наркотиков, а также ряда других предметов, изъятых в ходе ведения следствий по незаконному обороту наркотических веществ, таких как курительные трубки, пластиковые и стеклянные емкости, банки и шприцы.
Уничтожение происходило в производственной печи, в присутствии специальной комиссии, в состав которой входили сотрудники различных правоохранительных органов, занимающиеся расследованием уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.