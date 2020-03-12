В Нижнем Тагиле продолжают принимать заявки на реализацию социально-значимых проектов

Конкурс проводится в Нижнем Тагиле несколько лет. За счет средств города общественные некоммерческие организации проводят социальные мероприятия. В этом году на эти цели выделили 1,5 миллиона рублей. Минимальная сумма гранта составляет 50 тысяч рублей, а максимальный — 500 тысяч.

При рассмотрении заявок отдается предпочтение организациям, которые занимаются социальной поддержкой и защитой граждан, охраной окружающей среды, защитой животных, а также юридической помощью и профилактикой опасного поведения граждан.

Кроме того, субсидия может быть предоставлена для реализации добровольческой инициативы, образовательного проекта, культурных и спортивных мероприятий.