В Нижнем Тагиле продолжают принимать заявки на реализацию социально-значимых проектов
До 16 марта в Нижнем Тагиле продолжается прием заявок от некоммерческий организаций на участие в конкурсе на получение субсидий из местного бюджета для реализации социально-значимых проектов.
Конкурс проводится в Нижнем Тагиле несколько лет. За счет средств города общественные некоммерческие организации проводят социальные мероприятия. В этом году на эти цели выделили 1,5 миллиона рублей. Минимальная сумма гранта составляет 50 тысяч рублей, а максимальный — 500 тысяч.
При рассмотрении заявок отдается предпочтение организациям, которые занимаются социальной поддержкой и защитой граждан, охраной окружающей среды, защитой животных, а также юридической помощью и профилактикой опасного поведения граждан.
Кроме того, субсидия может быть предоставлена для реализации добровольческой инициативы, образовательного проекта, культурных и спортивных мероприятий.
В 2019 году данную премию получили семь участников конкурса. За счет выделенных средств были организованы экскурсии по городу для людей с ограниченными возможностями, а также поездка в Екатеринбург на 9 мая.