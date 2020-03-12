В Нижнем Тагиле суд оставил под арестом стрелка, обвиняемого в убийстве мальчика
Сегодня, 18:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила оставил под арестом мужчину, который обвиняется в смерти восьмилетнего Егора Коркунова, сообщили в пресс-службе облсуда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обвиняемый останется в СИЗО до 12 июня.
Напомним, трагедия произошла летом прошлого года в коллективном саду под Нижним Тагилом. Несколько мужчин, в том числе и обвиняемый, стреляли по банкам из пневматического ружья. В это время невдалеке проходил Егор, одна из пуль попала мальчику в голову.
Ребенок несколько месяцев пробыл в коме и умер в январе 2020 года. Изначально мужчина обвинялся в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, но после смерти Егора статью переквалифицировали на убийство.
Сам обвиняемый считает, что в голову мальчику попал не он, так как из винтовки стреляли и другие люди.
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