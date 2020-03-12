В Нижнем Тагиле суд оставил под арестом стрелка, обвиняемого в убийстве мальчика

Обвиняемый останется в СИЗО до 12 июня.

Напомним, трагедия произошла летом прошлого года в коллективном саду под Нижним Тагилом. Несколько мужчин, в том числе и обвиняемый, стреляли по банкам из пневматического ружья. В это время невдалеке проходил Егор, одна из пуль попала мальчику в голову.

Ребенок несколько месяцев пробыл в коме и умер в январе 2020 года. Изначально мужчина обвинялся в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, но после смерти Егора статью переквалифицировали на убийство.