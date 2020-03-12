В Свердловской области прокуратура начала проверку станций скорой помощи
Сегодня, 09:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура начала массовую проверку станций скорой помощи в Свердловской области, пишет Ура.ру.
Отмечается, что проверка является превентивной мерой. Связано это с недавними забастовками водителей скорых в Екатеринбурге после передачи подстанций на аутсорсинг.
Кроме того, прокуроры проверят уровень оснащенности автомобилей скорой помощи необходимым оборудованием, а также медикаментами.
Напомним, на аутсорсинг с этого года переданы скорые в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском. Ранее сообщалось, что аналогичные изменения ждут и Нижний Тагил.
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