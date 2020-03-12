В Верхней Салде работник морга осужден за кражу золота с трупа

2 декабря минувшего года мужчина, работая в городском морге, при приеме умершей женщины заметил на ней золотые цепочку и подвеску. Ювелирные изделия не были внесены в журнал при поступлении трупа. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и снял с женщины украшения.