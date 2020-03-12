В Верхней Салде работник морга осужден за кражу золота с трупа
Сегодня, 09:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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32-летний житель Верхней Салды осужден за кражу золотых изделий с трупа, сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
2 декабря минувшего года мужчина, работая в городском морге, при приеме умершей женщины заметил на ней золотые цепочку и подвеску. Ювелирные изделия не были внесены в журнал при поступлении трупа. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и снял с женщины украшения.
Затем салдинец отнес золотые изделия в ломбард и выручил свыше 1,6 тысячи рублей.
Мужчина признан виновным и приговорен к 10 месяцам колонии строгого режима. Ювелирные украшения возвращены родственникам покойной.
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