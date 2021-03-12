6 подростков сбежали из реабилитационного центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге из центра социальной помощи семье и детям в Чкаловском районе 10 марта сбежали шесть воспитанников.
Сначала на их поиски ориентировали только один отдел полиции. Однако к утру 11 марта сбежавшие в учреждение не вернулись, теперь их поисками сейчас занимаются все отделы полиции Екатеринбурга. Периодически подростки выходят на связь. На побег они решились, чтобы «развлечься».
Подростки периодически выходят на связь посредством мессенджеров и звонков, однако возвращаться отказываются, сообщили Е1 в УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, в феврале в Екатеринбурге была найдена 14-летняя школьница из Арамиля. Она приехала в гости к бабушке и пропала.